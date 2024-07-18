مصدر سياسي:السوداني سيجتمع “قريباً”مع أعضاء مجلس كركوك لتشكيل الحكومة المحلية

مصدر سياسي:السوداني سيجتمع “قريباً”مع أعضاء مجلس كركوك لتشكيل الحكومة المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف مصدر مطلع ،الخميس، ان رئيس الوزراء سيجتمع قريبا بأعضاء مجلس كركوك، وأضاف أنه يأتي بعد إخفاق مجلس محافظة كركوك في تسمية رئيسا له، ومحافظا جديدا بعد عقد أول جلسة له بعد دعوة انعقادها من قبل السوداني.وأعلن المخول بإدارة مجلس محافظة كركوك والمعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي، أمس الأربعاء، أنه يتعين على جميع الأعضاء والكتل الفائزة بعضوية مجلس المحافظة الاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية والمضي باتفاق يرضي الاطراف كافة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً.وقال حمادي في حديث صحفي، إن “المدة القانونية بعد عقد الجلسة الاولى هو 30 يوماً وعليهم حسم الاتفاقات خلال هذه المدة، والمضي باكمال باقي المتطلبات لإتمام تشكيل ادارة محافظة كركوك بشقيها منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعدم الدخول في مشكلة قانونية تعيق ذلك”.

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