مصدر:رئيسي سيزور العراق نهاية الشهر الحالي

مصدر:رئيسي سيزور العراق نهاية الشهر الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مقرب من الرئاسة الإيرانية، الأحد، أن الرئيس إبراهيم رئيسي من المتوقع أن يزور العاصمة العراقية بغداد أواخر الشهر الجاري أو مطلع حزيران المقبل.وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته ، إنه “وفق الاتفاق الأولي بين طهران وبغداد فإن الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي سيزور العراق في نهاية الشهر الجاري أو مطلع حزيران المقبل”.ووفق المصدر فإن “رئيسي سيزور بغداد للقاء كبار المسؤولين العراقيين وبعدها يتوجه لزيارة المراقد  في النجف وكربلاء”.وتابع: “بعد انتهاء برنامج جدوله في بغداد وزيارة العتبات المقدسية سيتوجه إلى أربيل عاصمة اقليم كردستان شمال العراق للقاء المسؤولين الأكراد”.وعند سؤاله فيما إذا كان هذا الموعد نهائي للزيارة، أجاب المصدر الإيراني “وفق الاتفاق الأولي نعم، ومن المستبعد أن يطرأ شيئاً جديداً يغير هذا الموعد”.وفي حال زار إبراهيم رئيسي العراق ستكون أول زيارة له منذ تسلمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 21 آب 2021.وقد زار رئيسي العراق عندما يتولى منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في 8 من شباط 2021، بدعوة من نظيره العراقي فائق زيدان.

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