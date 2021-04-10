مصدر:نيجيرفان طالب الكاظمي تسليم كركوك وسنجار للإقليم !

مصدر:نيجيرفان طالب الكاظمي تسليم كركوك وسنجار للإقليم !
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (10 نيسان 2021)، اجتماعاً مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، بعد وصوله إلى بغداد.وقال مصدر سياسي مطلع، إن “الكاظمي عقد اجتماعاً مع بارزاني لبحث الملفات العالقة بين بغداد وأربيل”.وكان بارزاني، قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيروان حسن، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني سيلتقي خلال الزيارة بالرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، لبحث عدد من الملفات المشتركة.وقال حسن في حديث لصحفي، أن “الوفد سيبحث ملف الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وأوضاع المناطق المتنازع عليها في سنجار وكركوك وباقي المناطق، وإمكانية تطبيع الأوضاع فيها قبل الانتخابات”.وأشار إلى أن “الوفد سيتباحث في مواضيع أخرى تتعلق بالوضع الداخلي للعراق وحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل بالتفاهم وعن طريق الدستور”. وتابع عضو الديمقراطي أن “الوفد لا علاقة له بوفد حكومة الإقليم الذي سيزور بغداد في الأيام المقبلة، ليناقش مواضيع أخرى منها الموازنة والنفط وغيرها”.

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