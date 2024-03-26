مصدر أمني:أمريكا تعرقل شراء العراق طائرات (رافال )الفرنسية

مصدر أمني:أمريكا تعرقل شراء العراق طائرات (رافال )الفرنسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مطلع، الثلاثاء، عن أسباب عدم إتمام صفقة تسليح الجيش وعقد شراء الطائرات الحربية من فرنسا، فيما اكد ان واشنطن طلبت من السوداني عدم ارسال وزير الدفاع لإتمام عقود شراء طائرات “رافال” الفرنسية. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ، ان “واشنطن حاولت بجميع الوسائل افشال الصفقة التي كان العراق يعول عليها في تطوير الدفاع الجوي”، مشيرا الى ان “هذه الضغوطات هي امتداد لسياسة الهيمنة التي تواصها أمريكا ضد العراق”. وتابع، ان “واشنطن منعت العراق من التعاقد على الأسلحة والطائرات العسكرية في مناسبات عديدة خصوصا من دول الشرق”، لافتا الى ان “الولايات المتحدة الامريكية ترى ان إتمام هذه الصفقات هي بمثابة ضربة موجعة للهيمنة التي تضمي بها”. واتم المصدر حديثه: ان “استمرار محاربة وافشال تحرك الحكومة نحو تطوير الأسلحة وبناء منظومة دفاع جوية متطورة سيقوض العراق في التصدي للمخاطر الأمنية”، مردفاً ان “واشنطن طلبت من السوداني عدم ارسال وزير الدفاع لإتمام عقود شراء طائرات رافال الفرنسية”. وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أن الإدارة الأمريكية لم تزود العراق بمنظومة جوية بل منعت ذلك.

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