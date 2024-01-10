مصدر أمني:إسقاط طائرتين مسيرتين حشدويتين مفخختين من قبل قوات التحالف في أربيل

مصدر أمني:إسقاط طائرتين مسيرتين حشدويتين مفخختين من قبل قوات التحالف في أربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر امني، يوم الأربعاء، بإحباط التحالف الدولي هجوم بطائرتين مسيرتين على امطار اربيل.‏وقال المصدرز، إن “طائرتين مسيّرتين مفخختين حاولتا استهداف مطار أربيل الدولي قبل قليل”.‏وأضاف أن “منظومة الدفاع في قاعدة التحالف الدولي داخل المطار تمكنت من إسقاط الطائرتين دون أضرار”.

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