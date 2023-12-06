مصدر أمني:استهداف القوات الأمريكية في قاعدة الحرير من قبل الحشد الشعبي

مصدر أمني:استهداف القوات الأمريكية في قاعدة الحرير من قبل الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن هجوما استهدف قاعدة حرير  في أربيل بطائرة مسيرة.وقال المصدر، ان “القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار حرير تعرضت إلى هجوم بطائرة مسيرة انتحارية من قبل الحشد الشعبي”.واشار إلى، انه “تم معالجتها وإسقاطها خارج القاعدة”.

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