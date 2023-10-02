مصدر أمني كردي:العراق يسلم الجانب الإيراني تقريراً يتضمن تنفيذ أوامرها بشأن انسحاب المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود

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- شبكة اخبار العراق
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نائب: خلاف سياسي حول تشكيل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية
للمرة الثانية..حبس المحلل السياسي ( محمد نعناع) لكونه قال” السوداني فاشل وضعيف”
الإطار الإيراني يرفض الإساءة إلى حيدر العبادي
العصائب تعلن عن رفضها لقانون العفو العام
نائب:جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن إتفاقية خور عبدالله لدى مجلس الأمن الدولي
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الموارد المائية تعتزم تشييد 36 سداً لحصاد مياه الامطار
السوداني: اعتماد مبدأ “المشروع المتكامل” عند استثمار حقول النفط والغاز
اليوم..سعر صرف الدولار=157000 ديناراً
المالية النيابية:المحافظين يطالبون بإطلاق التخصيصات المالية”لتقديم الخدمات للمواطنين”
نائب:تركيا تستغل ضعف السوداني لتنفيذ شروطها مقابل حسم ملف المياه
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- رياضية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:توصل مدربيّ المنتخبين الأول والأولمبي لتبادل اللاعبين
المدرب البرتغالي (جوزيه مورينيو) يرفض عرضا سعودياً
شنيشل:(26) لاعباً سيشاركون في المعسكرٍ التدريبيّ في المغرب
مطلع العام المقبل ..المواجهة الودية بين المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي
انتصارا ثمينا لأتلتيكو مدريد على ريال مدريد
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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قاآني:حشود الزيارة الأربعينية تم تأمينها من قبل “الإمام الغائب” حسب قول عبدنا محافظ كربلاء!
حراك سياسي لإعفاء الإطاري (علي العلاق)من منصب محافظ البنك المركزي لفشله
بالوثائق..المحكمة الاتحادية تقرر عدم جواز منح رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة خلافا لقانون التقاعد الموحد
مصدر أمني:تعرض النائب السابق (الصيادي) إلى محاولة اغتيال من قبل أمن الحشد الشعبي
وزير الداخلية:إحالة المقصرين في حريق الحمدانية إلى القضاء
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- اذاعة INN