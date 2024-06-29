مصدر أمني كردي:مخابرات البارزاني من اغتالت زوج النائبة فيان صبري

مصدر أمني كردي:مخابرات البارزاني من اغتالت زوج النائبة فيان صبري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصدر أمني كردي ،السبت، أن مخابرات مسرور بارزاني من اغتالت اللواء محسن رشيد زوج رئيسة كتلة حزب بارزاني في البرلمان العراقي ،وأكد المصدر ان سبب الاغتيال لإنتقاده مسرور البارزاني لأكثر من مرة ومقالاته ومسجاته على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقد فيها فساد حكومة البارزاني والواقع السيء للإقليم ، وفي السياق نفسه كشفت شرطة أربيل، مساء أمس الجمعة ، عن ملابسات “حادثة” زوج النائبة فيان صبري بعد العثور على جثته داخل مركبته. وذكرت الشرطة في بيان، ، أنه “بعد مصادقة الطب الشرعي في أربيل على وفاة اللواء محسن رشيد، زوج النائبة فيان صبري، بينت التحقيقات أنها نتيجة انتحار باستخدام سلاح كلاشينكوف داخل سيارته في شارع 150 بأربيل”. وأضاف البيان إن “فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، أعلنت نعيها ووصفته بالضابط المخلص في البيشمركة وكذبت تحقيقات شرطة أربيل وقالت انه اغتيل وليس انتحر”.

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