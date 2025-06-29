مصدر إطاري:مكاتب للموساد في أربيل ودهوك بحماية حكومة بارزاني

مصدر إطاري:مكاتب للموساد في أربيل ودهوك بحماية حكومة بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مصدر إطاري مسؤول،الأحد، أن “افتتاح مكاتب للموساد في أربيل ودهوك جاء بعد موافقة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الذي تعهد بتوفير الحماية الأمنية الكاملة لتلك المواقع”.وأضاف أن “الفترة الأخيرة شهدت وصول عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية إلى أربيل، حيث عقدوا لقاءات سرّية مع مسؤولين في حكومة إقليم كردستان”، مبينًا أن “الموساد يستخدم غطاء منظمات مجتمع مدني وقنصليات أجنبية، وعلى رأسها القنصلية الأمريكية، لتسيير نشاطاته داخل الإقليم”.وأشار المصدر إلى أن “حكومة الإقليم خصصت مواقع محمية من قبل قوات الأسايش لتوفير الأمن لتلك المكاتب”، لافتًا إلى أن “هناك علاقات غير معلنة تربط حكومة أربيل بالكيان الصهيوني، تتم عبر زيارات متبادلة وبتنسيق أمريكي”.

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