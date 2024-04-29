مصدر برلماني:اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية تكريسا للفرقة والتخلف خدمة للمشروع الإيراني

مصدر برلماني:اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية تكريسا للفرقة والتخلف خدمة للمشروع الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-دعا مصدر برلماني،الاثنين،الكف عن استجابة طلبات غير المستقر مقتدى الصدر الذي يريد يحول العراق إلى حسينية سوداء للطلم والبكاء وتكريس التخلف والفتن ودمار البلد خدمة للمشروع الإيراني، وأضاف المصدر،أنه من غير المعقول أن تكون هناك عطلة رسمية لما يسمى يوم الغدير وفق طلب الصدر لزيادة الشرخ الطائفي ،وتساءل لماذا لم تترك المناسبات الدينية لأهلها لمن يريد ان يعمل او لايعمل، هل يجوز للدولة ان تتعطل عن العمل لمدة 167 يوم وفق المناسبات الشيعية ،هذا ودعت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية إلى التصويت على قانون العطل الرسمية الذي يتضمن عطلة يوم الغدير.وقال عضو اللجنة الإطاري ياسر الحسيني، في  تصريح  صحفي، إن  “قانون العطل الرسمية الذي يتضمن عطلة يوم الغدير معروض أمام لجنة الأوقاف النيابية منذ ستة أشهر، ولكن سبب إعاقة تشريع هذا القانون إلى الآن وعدم التصويت عليه هو لتغير رئاسة اللجنة”.وكشف، عن أنه “بعد اجتماع اللجنة تم الاتفاق على قراءته القراءة الأولى والثانية والتصويت عليه، لافتاً إلى أن القانون يتضمن كافة عطل البلاد ومنها عطلة يوم الغدير.

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