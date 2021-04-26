مصدر برلماني:100 نائب فقط حضروا الجلسة الطارئة لمناقشة فاجعة مستشفى أبن الخطيب

مصدر برلماني:100 نائب فقط حضروا الجلسة الطارئة لمناقشة فاجعة مستشفى أبن الخطيب
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- فشل مجلس النواب، يوم الاثنين، في إكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الطارئة الخاصة بمناقشة بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب.واضطر نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي إلى جعل الجلسة تداولية.وقال مصدر برلماني ، إن “مجلس النواب العراقي عقد جلسته الخاصة بحادثة مستشفى ابن الخطيب، بشكل تداولي، لعدم وجود نصاب قانوني لعقد الجلسة”.وأشار المصدر إلى أن “عدد النواب الحاضرين داخل القاعة لا يتجاوز الـ(100) نائب”.وتأتي هذه الجلسة بعد يومين من فاجعة حلت بمستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي العاصمة بغداد.ولقي نحو 220 بين “شهيد وجريح” باندلاع حريق في مستشفى “ابن الخطيب” المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *