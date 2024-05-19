مصدر سياسي:أطماع الحلبوسي الشخصية أفقد المكون السنّي استحقاقه في رئاسة البرلمان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (19 آيار 2024)، إن زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، افقد المكون السني استحقاقه بمنصب رئيس البرلمان من أجل مصلحته الشخصية، فيما اشار الى ان ما حصل يوم امس في مبنى البرلمان كان “مخطط له”.

وقال المصدر، إنه “وفق كل المعطيات والأحداث التي جرت فإن الحلبوسي لا يريد ان يكون هناك أي رئيس جديد للبرلمان لا من حزبه ولا من خارج حزبه”، مشيرا الى انه “يخشى وصول أي شخصية قد تكون منافسة له سياسياً وانتخابياً خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف أن “العرف السياسي يؤكد بإن رئاسة مجلس النواب من استحقاق المكون السني، لكن الحلبوسي أضاع هذا الاستحقاق من اجل مصلحته الشخصية”، مستدركاً ان “مشكلة امس في البرلمان كان مخطط لها لمنع وصول رئيس للبرلمان خاصة من محافظة الانبار”، معتبراً ان “ما حصل في مجلس النواب امس تهديد لنفوذ الحلبوسي وقوته في تلك المحافظة”.

ولفت الى ان “الحلبوسي مستعد لفعل أي شيء مقابل منع وصول أي رئيس جديد للبرلمان من اجل مصلحته مقابل ضياع حق المكون السني”.