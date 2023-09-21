مصدر سياسي:استقدام محافظ ذي قار القيادي في التيار الصدري على خلفية فساد بقيمة (9) مليارات دينار

مصدر سياسي:استقدام محافظ ذي قار القيادي في التيار الصدري على خلفية فساد بقيمة (9) مليارات دينار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، عزم هيئة النزاهة استقدام محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي على خلفية هدر تسعة مليارات.وقال المصدر ، إن “هيئة النزاهة الاتحادية، ستصدر امرا باستقدام محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي على خلفية هدر تسعة مليار دينار من أموال اعمار المحافظة”.وأشار الى ان “الأموال خصصت بالأساس لانشاء 13 حديقة عامة وعشرين نافورة في مناطق متفرقة من مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)”.وأعلنت النزاهة في وقت سابق، إصدار أمر باستقدام محافظ ذي قار محمد الغزي، لاستغلاله منصبه وإحالة عدد من المشاريع إلى شركة يديرها، ويشغل منصب مديرها المفوض، مؤكّدة حصوله شركته على عقودٍ؛ لتنفيذ مشاريع من ضمنها مشاريع في ذي قار.

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