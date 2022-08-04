مصدر سياسي:الحلبوسي وتحالفه الخاسر الأكبر في الانتخابات القادمة

مصدر سياسي:الحلبوسي وتحالفه الخاسر الأكبر في الانتخابات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، الخميس، أن تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي سيكون اكبر الخاسرين في اي انتخابات قادمة.وأضاف،انه” لايدعم اجراء انتخابات قادمة لاسباب متعددة ويؤيد دعم قوى الاطار في تشكيل الحكومة الحالية واعطائها فرصة لتاخذ زمام ادارة الامور خاصة وان البلاد تمر بازمات متعددة تطلب وجود حكومة قوية قادرة على احتوائها”.وأوضح،أنه” في حال وصول الاوضاع السياسية في البلاد الى منعطف خطير تدفع باتجاه اجراء الانتخابات فان تحالف الحلبوسي سيكون اكبر الخاسرين لذا فانه لن يدعم هذه الخطوة بالتاكيد لانه يدرك بان وضعه في المحافظات المحررة بات ضعيف جدا”.واشار الى ان” حل ازمة العراق ليس بالبرلمان ولكن في سوء ادارة الدولة .

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