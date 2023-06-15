مصدر سياسي:السوداني وافق على دخول أكثر من 20 مليون زائر إيراني للعراق مجاناً

مصدر سياسي:السوداني وافق على دخول أكثر من 20 مليون زائر إيراني للعراق مجاناً
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق محمد السوداني رئيس مجلس الوزراء ، الخميس، على دخول ملايين الزوار الإيرانيين إلى العراق خلال مناسبة أربعينية الإمام الحسين حتى ولو تجاوز العدد أكثر من 20 مليون زائر ، واضاف المصدر السياسي المطلع، ان الزوار سترافقهم  مجموعات من الاطلاعات الإيرانية والحرس الثوري والهلال الاحمر الإيراني ،وأكد المصدر ،ان دخولهم وخروجهم غير محدد بتاريخ محدد، واشار المصدر،إلى ان العراق يخسر عشرات المليارات الدولارات جراء دخول هذا العدد من الزوار  بسبب اعفائهم من رسوم الدخول البالغة 40 دولار لشخص الواحد وموازنته تعاني من عجز مالي نحو 49 مليار دولار،  وتابع المصدر أن حتى مبيت الزوار وأكلهم وشربهم مجانا من قبل المواكب الحسينية وقاعات مرجعية السيستاني المتكاملة الخدمات ، بمعنى خسارة مادية وخرق أمني وخسارة اقتصادية والبلد يعاني من شحة المياه جراء قيام إيران بقطعها المياه عن العراق لاكثر من 4 سنوات وتصر على ذلك والحكومة الإطارية ترفع من صادرات إيران للعراق وتقدم لها كل التسهيلات في كافة المجالات على حساب العراق وأهله .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *