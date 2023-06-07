مصدر سياسي:الغمّان الإطاريين خنعوا لأوامر بارزاني في الموازنة

مصدر سياسي:الغمّان الإطاريين خنعوا لأوامر بارزاني في الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي  مطلع،الأربعاء، رضوخ الغمّان الشيعية في الإطار إلى أوامر بارزاني بشأن حصتهم في الموازنة ، وأضاف المصدر، أن زعماء الإطار مجموعة من الخونة  السراق لايهمهم العراق وشعبه بقدر انتفاخ جيوبهم  واستمرار حكمهم الذي دمر البلاد والعباد، وأكد المصدر، أن في كل موازنة يقوم هؤلاء الضعفاء بمحاولة أمام قطيعهم إبراز عضلاتهم  ولكن صيحة من مسعود البارزاني  تنزع حتى ملابسهم الداخلية من الارتجاف .موازنة فاسدة فاشلة بعجز أكثر من 64 تريليون دينار  معظمها ستذهب إلى جيوبهم وأحزابهم .

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