مصدر سياسي:تشكيل تحالف سياسي سنّي مدعوم إيرانيا في ديالى برئاسة الولائي سليم الجبوري

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الخارجية:الموافقة على دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة إلى روسيا بدون فيزا
الطالباني يقترح بيع نفط الإقليم من قبل “سومو” وإيداع جميع الإيرادات في الخزينة الاتحادية
البنك المركزي باع أكثر من(4)مليارات دولار لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
اليوم..سعر صرف الدولار =150500 دينار
حزب طالباني:بارزاني يتعامل مع بغداد من منظار شخصي مصلحي
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الطالباني يقترح بيع نفط الإقليم من قبل “سومو” وإيداع جميع الإيرادات في الخزينة الاتحادية
البنك المركزي باع أكثر من(4)مليارات دولار لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
اليوم..سعر صرف الدولار =150500 دينار
حزب طالباني:بارزاني يتعامل مع بغداد من منظار شخصي مصلحي
وزارة النفط:(7.404) مليار دولار مبيعات النفط لشهر آذار الماضي
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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الطالباني يقترح بيع نفط الإقليم من قبل “سومو” وإيداع جميع الإيرادات في الخزينة الاتحادية
ميليشيا كتائب حزب الله ترفض عودة ناحية جرف الصخر إلى السيادة العراقية وعودة أهلها إليها
حزب:الموازنة التشغيلية “مرعبة”بسبب رواتب الرئاسات الثلاث والرفحاويين ومزدوجي الرواتب
بالوثائق..نائب:فساد بقيمة (123) مليار دينار بطلها محافظ البصرة (أسعد العيداني)
أسرة الشهيد(الهاشمي) تحمل السوداني مسؤولية هروب قاتله من السجن وسكوت القضاء
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