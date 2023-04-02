مصدر سياسي:تشكيل تحالف سياسي سنّي مدعوم إيرانيا في ديالى برئاسة الولائي سليم الجبوري

مصدر سياسي:تشكيل تحالف سياسي سنّي مدعوم إيرانيا في ديالى برئاسة الولائي سليم الجبوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع ، الأحد، عن تشكيل  تحالف سياسي سني مدعوم إيرانيا  من 9 قوى وتيارات واحزاب سياسية تشمل  الولائي المرفوض من قبل الشعب رئيس مجلس النواب الاسبق سليم الجبوري ورئيس حزب بيارق الخير وشخصيات سياسية منهم سلمان اللهيبي القريب واخريين اعلنوا تشكيل اول تحالف انتخابي على مستوى ديالى”.واضاف،ان” الاعلان عن تحالف انتخابي يمثل المكون السني بشكل مباشر هو بداية لتحالفات اخرى ضمن البيت السني والتي ستكون ابرز واهم منافسي تحالف السيادة في ديالى الذي يواجه تعقيدات كبيرة في الاشهر الاخيرة”.واشار الى ان” التحالف من اهم بنوده هي فتح الابواب امام المزيد من القوى للانضمام اليه استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في نهاية 2023″.وتشهد ديالى حراك سياسي مع حسم قانون الانتخابات وتحديد موعدها نهاية العام الجاري”.

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