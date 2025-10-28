مصدر سياسي:لا ولاية ثانية للسوداني

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، الثلاثاء، أن السوداني لديه تحالف غير معلن مع الحلبوسي والخنجر وبارزاني من اجل تشكيل حكومة الاغلبية، لافتا الى ان السوداني يسعى لاعادة التجربة الفاشلة من جديد بعد ان فقد حظوظه بالحصول على الولاية الثانية.وقال المصدر، ان “حالة القبول والرفض للشخصية التي تروم الحصول على رئاسة الوزراء هم من ستحدد شكل الحكومة المقبلة، خصوصا ان الفترات الماضية شهدت فوز بعض الاطراف باغلبية المقاعد البرلمانية الا انها لم تحصل على رئاسة الحكومة”.واضاف ان “العراق لن يشهد تشكيل حكومة اغلبية على الرغم من وجود تحالف غير معلن بين السوداني والحلبوسي والخنجر وبارزاني، الا ان هذه التجربة فشلت السنوات الماضية بعد محاولة بعض الاطراف الذهاب نحو تشكيل حكومة اغلبية”.وبين ان “السوداني يسعى الى عدم المجازفة في الاعلان عن تحالفه الاطراف المذكورة، في وقت يدرك فيه ان حظوظه في الحصول على الولاية الثانية اصبحت ضعيفة جدا”.

