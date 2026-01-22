مصدر سياسي: إيران والإطار مع ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر إطاري مقرب من المالكي، اليوم الخميس، عن وجود توافق داخل الاطار التنسيقي على تولي المالكي منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، خصوصا بعد زيارة المالكي للخزعلي والحكيم والسوداني .وقال  المصدر، ان “الأطراف السياسية داخل الاطار التنسيقي لا يوجد لديها اعتراض على تولي المالكي لمنصب رئيس الوزراء، بل هناك بعض الاستفهامات والاستفسارات التي طرحتها بعض الأطراف المتحفظة”.وأضاف ان ” إيران أبلغت قادة الاطار بالاجتماع بشكل نهائي على وحدة الكلمة وهناك شبه حسم لتولي المالكي المنصب المذكور كونه المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء، خصوصا ان الاطار يسعى لتثبيت قواعد حقيقية لاختيار رئيس الوزراء”.وبين ان “الجميع اصبح مؤيداً لتولي المالكي للمنصب، خصوصا بعد زيارته الأخيرة الى قيس الخزعلي وكذلك الحكيم والسوداني، وبالمحصلة فأن هناك توافق بنسبة 90 بالمئة على اعلان المالكي رئيسا للوزراء وقد يعلن عن المالكي خلال جلسته القادمة السبت المقبل”. 

