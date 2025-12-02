مصدر سياسي: اختيار رئيس البرلمان المقبل مازال في دور الشرنقة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي،الثلاثاء، إن “اجتماع قوى المجلس السياسي الوطني الجامع للمكونات السنية المقرر انعقاده الخميس المقبل، سيناقش قائمة بأسماء المرشحين لرئاسة البرلمان ومطابقة سيرة المرشح مع الضوابط التي حددها المجلس في اختيار رئيس البرلمان الجديد”.

وأضاف أن “قائمة المرشحين لشغل المنصب تضم كلاً من زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، ووزير التربية السابق محمد تميم، ووزير الدفاع ثابت محمد العباسي، وزعيم تحالف العزم مثنى السامرائي، إلى جانب سالم العيساوي، ومحمود القيسي”.

وأشار المصدر، إلى “تحديد ما يتطلبه منصب رئاسة البرلمان من النقاط بـ 25 نقطة”، مبيناً أن “جلسة أخرى ستعقد بعد اجتماع الخميس لإنهاء تسمية مرشح مناسب لرئاسة مجلس النواب الجديد”.