مصدر سياسي انباري:الحلبوسي سيغادر المنصب في الأسبوع المقبل

مصدر سياسي انباري:الحلبوسي سيغادر المنصب في الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي انباري، الأربعاء، أن أغلب القوى السنية لا ترغب في بقاء محمد الحلبوسي على رأس البرلمان بعد إقرار الموازنة. وأضاف المصدر ، أن” حراكا سياسيا يجري حاليا في بغداد بين أهم القيادات السياسية السنية لمنع رئيس مجلس النواب الوصول إلى الموازنات المحلية والاستحواذ عليها وتجييرها لصالحه في دعايات الانتخابات المقبلة”. وأشار إلى أن “القوى السنية ستعلن عن تجمع نيابي فور تمرير الموازنة من اجل جمع تواقيع اقالة رئيس البرلمان المثقل بملفات الفساد والمكبل بعشرات التهم المثبتة “.

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