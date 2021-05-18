مصدر عسكري:وصول البيشمركة للمناطق المحاذية في ديالى والموصل وكركوك

مصدر عسكري:وصول البيشمركة للمناطق المحاذية في ديالى والموصل وكركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر عسكري كردي مطلع، الثلاثاء، بوصول وفد عسكري من اربيل الى محاور البيشمركة المحاذية للمناطق المتنازع عليها تمهيدا لانتشارها فيها وفق الاتفاقية مع بغداد.وقال المصدر : ان “اليوم سيكون الاول في بدء المرحلة الاولى لغرفة العمليات المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش في حدود الموصل وكركوك وديالى ومخمور”.واضاف ان “وفدا من البيشمركة  ولواء 70 زار منطقة وكولجو المحاذية لديالى لتنظيم عملية مشتركة للبيشمركة والجيش”.واشار المصدر الى ان “حكومة بغداد تحاول السيطرة على المناطق السائبة بين كردستان والمركز ومنع تواجد العناصر الداعشية فيها فضلا عن تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع الجانب الاميركي بشان تشكيل غرف عمليات مشتركة بين القوات الاتحادية والكردية”.

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