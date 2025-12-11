مصدر مطلع:الحلبوسي ،السامرائي،العباسي، احدهم لرئاسة البرلمان المقبل

بغداد، شبكة أخبار العراق- قال مصدر مسؤول في المجلس السياسي، الخميس، إن “قادة المجلس السياسي الوطني سيعقدون مساء اليوم الخميس، اجتماعاً مهماً في منزل زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي بحضور جميع قادة المجلس لحسم تسمية رئيس مجلس النواب المقبل بشكل توافقي ما بين جميع القوى السياسية السنية”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب، هم (محمد الحلبوسي، مثنى السامرائي، ثابت العباسي) وربما تطرح أسماء جديدة خلال اجتماع اليوم منها (هيبة الحلبوسي، محمود القيسي)”.

وأشار إلى أن “قادة المجلس لديهم تواصل مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي لتنسيق المواقف ومنع أي فيتو على اسم أي شخصية قد تتفق عليها القيادات السياسية السنية، لمنع معارضتها وضمان التصويت لصالح من يتم اختياره في أول جلسة للبرلمان الجديد”.