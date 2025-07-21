مصدر مطلع:السوداني يكافئ قائد شرطة واسط بتعيينه نائبا لقائد الشرطة الاتحادية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بتكليف اللواء محمد الفهد، بمنصب نائب قائد قوات الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر ، إن “قائد شرطة واسط المقال، اللواء محمد الفهد بسبب حريق ماركت الكوت، تم تكليفه بمنصب نائب قائد قوات الشرطة الاتحادية”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أصدر أمرا بتغيير قائد شرطة المحافظة، قبل ساعات من الان.

وجاء في بيان رسمي لوزارة الداخلية، أن “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أصدر أمراً بتكليف العميد أحمد عبدالسادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء محمد قاسم الفهد”.

وأضاف “يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز الأداء الأمني وتحديث القيادات الميدانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة”!!!!!.