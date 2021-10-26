مفوضية الانتخابات:النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون

مفوضية الانتخابات:النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون، فيما أشارت الى أنها ستسلك الطرق القانونية ضد مطلقي الاتهامات بتزوير النتائج.وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية تتم من قبل المحكمة الاتحادية، وليس من قبل المفوضية”، مبينة أن “المفوضية ترفع النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية حال الانتهاء من حسم الطعون المقدمة”.وأكدت أن “الطعون لم تحسم لغاية الآن”، مبينة أن “المفوضية تصدر بياناً بشكل يومي، يبين عدد الطعون المدروسة”.وبشأن التهم التي تواجهها المفوضية بتزوير نتائج الانتخابات، أوضحت أبو سودة أن “المفوضية ستسلك الطرق القانونية، متى ما ارتأت ضرورة لذلك”.وأوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاثنين، برد 86 طعناً جديداً بنتائج الانتخابات، فيما وافقت على إجراء العد والفرز اليدوي لـ (22) محطة في 13 محافظة.

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