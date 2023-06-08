مفوضية الانتخابات:لايمكن إجراء انتخابات الإقليم مع مجالس المحافظات معاً

مفوضية الانتخابات:لايمكن إجراء انتخابات الإقليم مع مجالس المحافظات معاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، عن اخر تفاصيل إمكانية اجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان مع مجالس المحافظات المقبلة، فيما أكدت ان لجنة المفوضين لم توافق على إقامة انتخابات مشتركة لبرلمان كردستان لعدة أسباب فنية.وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي، إن “هنالك العديد من الأمور الفنية التي لا تسمح لأجراء انتخابات مشتركة لبرلمان كردستان مع مجالس المحافظات”، لافتة إلى أنه “جرى العديد من الاجتماعات مع اللجنة القانونية النيابية من اجل تحديد موعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم بحسب المدد القانونية والدستورية”.وتابعت، انه “تم تشكيل لجنة من مجلس المفوضين وأعضاء الأقسام الفرعية من اجل وضع المواصفات الفنية والكمية والكلف المالية الخاصة بأجهزة التعبئة والرزم”.واردفت “سيتم وضع كاميرات مراقبة في جميع المراكز والمحطات الانتخابية، بحسب المادة التي تلزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة في عملية الاقتراع”، مبينة ان “لجنة المفوضين لم توافق على إقامة انتخابات مشتركة لعدة  أسباب فنية”.وتداولت أنباء حول اجراء انتخابات برلمان كردستان مع انتخابات مجالس المحافظات والتي من الممكن ان تتم في الشهر العاشر من هذه السنة بحسب القانون.وبالنظر الى قرار المحكمة الاتحادية الخاص في عدم دستورية عمل برلمان كردستان وتوقف عمل مفوضية كردستان أيضا، فان الانتخابات القادمة لبرلمان كردستان ستكون تحت إشراف المفوضية الاتحادية بحسب الوقت الذي سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة، لكن لن تتم هذا العام

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