مفوضية الانتخابات:لايمكن إجراء انتخابات الإقليم مع مجالس المحافظات معاً

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رشيد يدعو إلى عدم استهلاك الخزين الاستراتيجي للمياه
الأسبوع المقبل..الربط الكهربائي الخليجي مع العراق
حزب طالباني:حزب بارزاني رشا زعماء الإطار والمالية النيابية من الإطاريين مقابل تمرير الموازنة وفق رغبته
الزراعة النيابية:شحة المياه في العراق جراء ضعف الحكومة وخيانتها
نائب:البرلمان العراقي ” مُحتل “من قبل الحلبوسي
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رشيد يدعو إلى عدم استهلاك الخزين الاستراتيجي للمياه
الأسبوع المقبل..الربط الكهربائي الخليجي مع العراق
حزب طالباني:حزب بارزاني رشا زعماء الإطار والمالية النيابية من الإطاريين مقابل تمرير الموازنة وفق رغبته
الزراعة النيابية:شحة المياه في العراق جراء ضعف الحكومة وخيانتها
المالية النيابية:ليس لدينا “علم بالتعديلات على الموازنة”!
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المالية النيابية:ليس لدينا “علم بالتعديلات على الموازنة”!
نائب:الموازنة سياسية لاتخدم الشعب العراقي والبلد تحت حكم عصابة من الخونة واللصوص
إيران:الأسواق العراقية ملك لبضاعتنا بعد تدمير الزراعة والصناعة لهذا البلد
مصدر سياسي:الغمّان الإطاريين خنعوا لأوامر بارزاني في الموازنة
مصدر سياسي:النائب الثاني لرئيس البرلمان لديه (50) مستشاراً
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- اذاعة INN