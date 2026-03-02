منتخب إيران سيواصل مشاركته في نهائيات كأس العالم

آخر تحديث:

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر مطلعة، يوم الاثنين، بأن منتخب إيران سيواصل مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، بعد تدخل شخصي من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، لحسم الجدل القائم بشأن مشاركة المنتخب الإيراني.وبحسب المعطيات، فقد أجرى إنفانتينو اتصالات مباشرة مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أسفرت عن الحصول على موافقة مبدئية تضمن بقاء المنتخب في البطولة.وطرح رئيس فيفا عدة مقترحات عملية، من بينها “إقامة مباريات إيران في دور المجموعات داخل المكسيك وكندا بدلاً من الولايات المتحدة”، كما تنص المقترحات على أنه “في حال تأهل المنتخب الإيراني إلى الأدوار الإقصائية، ستقام مبارياته أيضاً في المكسيك أو كندا، بما يضمن سير البطولة دون تعقيدات تنظيمية”.وأكد إنفانتينو، في الوقت ذاته حرصه على عدم “مصادرة حق المنتخب في المشاركة”، مشدداً على أن أي “انسحاب قد يعرض الاتحاد الإيراني لعقوبات كبيرة وفق لوائح الاتحاد الدولي”.

