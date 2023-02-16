منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح

منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت منظمة هيرتج الامريكية المقربة من البيت الأبيض، فجر الخميس، عن تراجع مطالب الوفد العراقي الذي يزور واشنطن حاليا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، من “الحصول على فترة إعفاء من القيود” الى “تخفيضها مؤقتا”.وقالت المنظمة من خلال تقرير ، ان الوفد العراقي وبعد مواجهة طلباته بالحصول على فترة إعفاء من القيود الأمريكية على نقل الدولار الى العراق، تراجع عن مطالبه السابقة واتجه نحو المطالبة بــ “إرخاء” القيود الحالية، بدلاً من إلغائها مؤقتاً”. ودعت المنظمة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى “الرفض بأدب” لكل مطالب الوفد العراقي، مؤكدة ان النظام المصرفي في العراق “فاسد بالكامل ويضر بمصالح الشعب العراقي والامريكي بشكل مباشر”، على حد وصفها.وأشارت إلى أن السلطات العراقية حصلت على عشرين عام من الاعفاء الكامل من القيود، واصفة إياها بالمدة الكافية للتأقلم مع النظام العالمي الذي ما يزال العراق خارجا عنه” وفقاً للتقرير.

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