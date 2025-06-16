منظمة بدر تجدد اسطوانتها المشروخة بإخراج القوات الأمريكية من العراق

منظمة بدر تجدد اسطوانتها المشروخة بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب القيادي في منظمة بدر مهدي تقي أمرلي، اليوم الاثنين، مطالبته للقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بوضع جدول زمني واضح لإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، وعلى رأسها القوات الأمريكية.وقال آمرلي، في تصريح  صحفي، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية اختراق طائرات الكيان الصهيوني للأجواء العراقية بهدف استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.وأضاف آمرلي أن “تكرار خروقات السيادة العراقية من قبل العدو الصهيوني لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه”، مؤكداً أن “حفظ السيادة الوطنية واجب أساسي على الحكومة”.وشدد على “ضرورة تحديد جدول زمني واضح لمغادرة القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، من البلاد”، مشيراً إلى أن “العراق لم يعد بحاجة إلى وجود هذه القوات، الذي بات يشكل مصدر قلق لجميع العراقيين”.

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