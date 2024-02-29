منظمة بدر تحذر من تشكيل حكومة كركوك بـ “المجاملات”

منظمة بدر تحذر من تشكيل حكومة كركوك بـ “المجاملات”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس تنظيمات الشمال لمنظمة بدر محمد البياتي ، الخميس، من ان يشهد اجتماع القوى السياسية للمكونات في كركوك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حل ازمة كركوك وفق المجاملة والاستيحاء. حسب قوله.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “التركمان يخشون ان يتم حل ازمة تشكيل حكومة كركوك خلال اجتماع قوى كركوك السياسية مع السوداني الاحد المقبل بطريقة المجاملة والاستحياء بحجة الخروج من مشكلة تجاوز المدة الدستورية لتشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة”.واضاف، ان “مشهد توافق مكونات كركوك السياسية ما زال معقدا سواء بين العرب والتركمان من جهة، وبين الكرد من جهة أخرى”.وتابع، ان “اجتماع الاحد المقبل لقوى مكونات المحافظة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون معقدا”.واستبعد “التوصل الى حل، مبينا ان “ايجاد الحلول بطريقة الاستحياء والمجاملة، ستكون على حساب المكون التركماني”.

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