منظمة بدر تطالب الحكومة والبرلمان بطرد السفيرة الأمريكية من العراق

منظمة بدر تطالب الحكومة والبرلمان بطرد السفيرة الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في منظمة بدر النائب السابق حامد الموسوي، الاثنين، الحكومة والبرلمان بوضع حد للتحركات المشبوهة والعلنية للسفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، وذلك لتدخلها بالشأن الداخلي على المستويين السياسي والمجتمعي والترويج للمثلية.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “تصاعد الدعوات بشأن طرد السفيرة الامريكية ألينا رومانوسكي من جهات سياسية واجتماعية متعددة، تستدعي من الحكومة الى إعادة النظر بوجودها كممثلة عن بلادها في العاصمة بغداد”.وأضاف ان ” التحركات المشبوهة للسفيرة وتدخلها بالشؤون الداخلية السياسية والاجتماعية باتت واضحة ولاتحتاج الى اثبات”.وتابع، الموسوي، ان “الحكومة ملزمة عبر وزارة الخارجية بوضع حد لتحركات السفيرة الامريكية”، مشيرا الى ان ” قضية الترويج للمثلية احد التجاوزات التي تقوم بها رومانوسكي”.ودعا القيادي بتحالف الفتح، لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الى “اتخاذ دورها من خلال الطلب باستضافة وزير الخارجية ومطالبته باتخاذ الإجراءات الأصولية لتحركات السفيرة الخارجة عن الأعراف الدبلوماسية التي حددتها الأمم المتحدة”.

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