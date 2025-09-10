ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية تطلق سراح الإسرائيلية المختطفة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت السفارة العراقية في واشنطن، ان إطلاق سراح المواطنة الروسية الإسرائيلية  التي اخنطفت من قبل ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية يؤكد جدية العراق في ترسيخ شراكاته الدولية!!!.وذكرت السفارة في تدوينة لها على منصة (إكس)، أن “إطلاق سراح المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف يأتي ثمرةً لجهودٍ حثيثة بذلتها مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية، التي لم تدّخر جهداً في إنفاذ القانون وصون هيبة الدولة”.وأضافت، أن “هذه الخطوة تعكس التزام العراق الراسخ بحماية سمعته وتعزيز سيادته، والتأكيد على عدم السماح لأي طرف بالإساءة إلى العراق والعراقيين!!!!!”، مبينة إن “نجاح العراق في هذا الملف يؤكد جديته في ترسيخ شراكاته الدولية، ويبعث برسالة واضحة عن التزام بغداد بمبادئ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار”!!!.وتابعت، أنه “من موقعنا في واشنطن، نؤكد أن هذه الإنجازات الأمنية تمثل رافعة لمساعي العراق في توطيد علاقاته الثنائية مع الولايات المتحدة ومع سائر شركائه الدوليين!!، على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة!!”.

