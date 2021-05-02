نائب:اجتثاث البعث أداة للتسقيط السياسي

نائب:اجتثاث البعث أداة للتسقيط السياسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة ندى شاكر، اليوم الاحد (2 أيار 2021)، أن ملف ’’اجتثاث البعث’’ يخضع للمزاج السياسي ومن يتحكم به، مشيرة إلى أنه تمت أثارته مؤخراً داخل مجلس النواب من أجل “مصالح شخصية وتحويله أداة للتسقيط السياسي”.وقالت شاكر، في حديث صحفي، ان “المزاج السياسي، هو من يتحكم بلجان اجتثاث البعث في العراق”، مبينة ان “تشكيل لجنة اجتثاث البعث داخل البرلمان، هي محاولة لإيجاد أداة تستغل من اجل التسقيط السياسي خصوصاً قبل الانتخابات”.ودعت النائبة، القضاء إلى “أخذ دوره في هذا الملف، ومن الازدواجية في التعامل في قضية اجتثاث البعث، والحيلولة دون تحويله إلى أداة وتجييرها لمصالح سياسية وفئوية”.وتابعت أن “الاستمرار بهذا النهج، وهذه الطريقة بإدارة البلاد، خصوصا فيما يتعلق بملف اجتثاث البعث، ستقود إلى الفوضى وتتسبب بضرر كبير، كونها تهاجم اطرافاً معينية وتترك آخرين، وهذا غياب تام لمبدأ العدالة في تشكيل اللجان واتخاذ القرارات المصيرية بحق فئات من المجتمع العراقي”.ويوم أمس عد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، تشكيل لجنة لاجتثاث البعث من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دون الرجوع لتصويت البرلمان بغير القانوني، مبينا ان تشكيل اي لجنة ونقل الاعضاء خاضع لتصويت البرلمان وفق النظام الداخلي.وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان “النظام الداخلي لمجلس النواب لايسمح بإضافة اي نائب لأي لجنة او تشكيل لجنة من قبل الرئاسة مالم يخضع للتصويت من قبل المجلس”.واضاف الشمري ان “تشكيل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لجنة لاجتثاث البعض ونقل اعضاء من لجان دائمية اليها غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي للمجلس”.

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