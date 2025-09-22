نائب:استغلالاً كبيراً لموارد الدولة لصالح قائمة السوداني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين، من استغلال موارد الدولة في العملية الانتخابية المقبلة، واصفًا التنافس في المرحلة الحالية بأنه غير قانوني وغير شرعي.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “هناك استغلالا كبيرا لموارد الدولة لصالح بعض المرشحين ضمن كتلة الحكومة، وبدعم وتوجيه من قبل متنفذين في الحكومة ومكتبها، فيما يواجه مرشحون آخرون صعوبات بالغة في ممارسة نشاطهم الانتخابي”.وأضاف الموسوي أن “بعض المرشحين يمتلكون إمكانيات غير عادية تمكنهم من شراء سيارات وطائرات خاصة، بينما لا يمتلك آخرون حتى الحق في تنظيم جلسة بسيطة في أحد المقاهي”.وأشار الموسوي إلى أن “هذه الممارسات تشكل تهديدا لمبدأ تكافؤ الفرص وتقوض مصداقية العملية الديمقراطية في العراق”.ولفت إلى أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تحويل موارد الدولة إلى أداة انتخابية بامتياز”، مطالبا الجهات الرقابية والقانونية بـ”التدخل لضمان نزاهة الانتخابات القادمة”.

