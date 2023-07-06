نائب:الأحزاب الإطارية تسعى للهيمنة على المناصب “أم الخبزة” في محافظة ذي قار

نائب:الأحزاب الإطارية تسعى للهيمنة على المناصب “أم الخبزة” في محافظة ذي قار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن محافظة ذي قار داود العيدان ، الخميس ، من محاولة هيمنة الأحزاب مجددا من خلال السيطرة على المؤسسات الحكومية في المحافظة والمشاريع . وقال العيدان في حديث  صحفي، أن “بعض الأحزاب تحاول السيطرة على مفاصل الدوائر المهمة في المحافظة بالتزامن مع اطلاق الموازنة”. وأضاف أن ” هناك رفضا شعبيا تجاه هيمنة الأحزاب على مفاصل المؤسسات الحكومية في المحافظة وتجييرها لصالح احزابهم “. وأشار إلى أن ” بعض الأحزاب تحاول عودة محافظة ذي قار للمربع الأول ، وشدد على وجوب” شغل الكفاءة والخبرة للمناصب الادارية خدمة من اجل النهوض بواقع المؤسسات الحكومية والخدمية في المحافظة .

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