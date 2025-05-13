نائب:البرلمان الحالي هو الأسوأ بعد 2003

نائب:البرلمان الحالي هو الأسوأ بعد 2003
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل كاظم الطوكي، اليوم الثلاثاء، أن قوانين مهمة لم تر النور ولم يتم التصويت عليها داخل البرلمان بسبب استمرار حالة تعطيل عمل المجلس والاخلال بالنصاب لاسباب تتعلق بقانون الانتخابات.وقال الطوكي في حديث صحفي، إن “الكثير من القوانين داخل مجلس النواب ستبقى في أروقة المجلس تنتظر تحقيق النصاب وعودة انعقاد جلسات البرلمان من اجل التشريع”.وأضاف أن “الفترة الماضية شهدت تعطيلا لمجلس النواب بسبب محاولة بعض الكتل الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات، الامر الذي دفع الى الاخلال في تحقيق النصاب لضمان عدم ادراج فقرة تعديل القانون المذكور ضمن جدول الاعمال”.وبين أن “هناك قوانين مهمة تنتظر التشريع وقد خرجت عليها تظاهرات تطالب بالتصويت عليها وتمريرها داخل المجلس الا ان عدم عقد الجلسات والتعطيل الحاصل، حل دون تشريعها “.

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