نائب:البرلمان العراقي ” مُحتل “من قبل الحلبوسي

نائب:البرلمان العراقي ” مُحتل “من قبل الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل باسم خشان، الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالانفراد بقرارات المجلس وجدول الأعمال دون الرجوع إلى رأي الأعضاء، فيما اكد ان الاخير وصل الى مرحلة احتلال البرلمان والسيطرة عليه بالكامل.وقال خشان في حديث صحفي، إن “ملف إقرار الموازنة وتحديد موعد عقد الجلسات، مرهونة برئاسة البرلمان حصرا”، مشيرا الى ان “رئيس مجلس النواب وصل الى مرحلة “احتلال” المجلس والسيطرة عليه بالكامل”.واردف، ان “جميع هذه الملفات أوصلت موقف البرلمان الى ضرورة إقامة ثورة اصلاح داخل البرلمان من اجل تطوير عمل المجلس و الاستمرار بتشريع القوانين”، لافتا الى ان “الحلبوسي يستمر بالانفراد بقرارات المجلس وجدول الاعمال دون الرجوع الى رأي الأعضاء”.  وتابع، ان “اغلب القرارات التي اتخذها الحلبوسي في الآونة الاخيرة تعارضت مع مبادئ السلطة التشريعية والتنفيذية للمجلس”.  وتسبب رفض ممثلي حزب الديمقراطي الكردستاني لبعض بنود موازنة 2023 ايضا في تأخير إقرارها أشهر عديدة مما اثر بشكل سلبي على عمل الحكومة في اداء مهامها والتزاماتها أمام المواطنين.

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