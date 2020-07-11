نائب:البرلمان داعم للكاظمي في فرض “هيبة” الدولة

نائب:البرلمان داعم للكاظمي في فرض “هيبة” الدولة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب فالح الزيدي، السبت، دعم البرلمان المباشر لاجراءات الحكومة في فرض هيبة الدولة.وقال الزيادي بحسب الوكالة الرسمية، إن “مجلس النواب داعم للكاظمي في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون”، مبيناً أن”هناك هجمة شرسة على الحكومة نتيجة تلك المحاولات”.وأضاف أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم برنامجه الحكومي للبرلمان ،الذي يتضمن قضية المتظاهرين ومطالبهم ،بالإضافة إلى التركيز على إجراء الانتخابات المبكرة ،ومحاسبة الفساد، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية”.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني ،أن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير، فيما شدد على تأكيد تنفيذ توجيهاته إلى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *