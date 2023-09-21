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نائب:موقف مجلس التعاون الخليجي في إتفاقية قناة خور عبدالله باطل وتدخل سافر بالشأن العراقي
نائب:البرلمان يدعم تغيير الوزراء الفاشلين
مصدر سياسي:استقدام محافظ ذي قار القيادي في التيار الصدري على خلفية فساد بقيمة (9) مليارات دينار
السوداني:لدينا مصاف في بلغاريا والصين وماليزيا لابد من تشغيلها
القانونية النيابية:إقرار قانون العفو العام مرهون بالتوافقات السياسية
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السوداني:لدينا مصاف في بلغاريا والصين وماليزيا لابد من تشغيلها
الدولار يرفض النزول من سعر صرفه في زمن السوداني
كيف تكون الخيانة؟..السوداني يزور نظيره الكويتي دولته المعتدية على سيادة العراق
السوداني:أبواب العراق مفتوحه أمام الشركات الأمريكية للاستثمار
المحكمة الاتحادية ترد دعوى تعليق إرسال 700 مليار دينار إلى حكومة البارزاني
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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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- منوعات
- صورة وتعليق
السوداني:لدينا مصاف في بلغاريا والصين وماليزيا لابد من تشغيلها
كيف تكون الخيانة؟..السوداني يزور نظيره الكويتي دولته المعتدية على سيادة العراق
السوداني:البقاء الدائم لقوات حلف الناتو من أولويات برنامجي الحكومي
مسيلمة الإطار..المالكي:عودة مجالس المحافظات بداية تطوير العراق!!
هنيئا لإيران بالسوداني وإطاره الحاكم..السوداني:أرواحنا فداء لإيران
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- اذاعة INN