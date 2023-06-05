نائب:التسوية السياسية الحل المتاح لتمرير الموازنة

نائب:التسوية السياسية الحل المتاح لتمرير الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف السيادة عدنان الجحيشي ،الاثنين،عن اتفاق سياسي بين القوى والأحزاب السياسية لتشريع قانون الموازنة خلال الأسبوع الجاري. وقال الجحيشي في حديث  صحفي، أن “التسوية السياسية هي الحل المتاح والتي يمكن من خلالها تشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 “. وأضاف، أن ” الشارع العراقي يترقب إقرار الموازنة من البرلمان وان اغلب القوى السياسية تسعى لإقرارها خلال الأسبوع الجاري”.واشار الى ان “استمرار المساعي لتسوية سياسية بتشريع الموازنة وحل جميع النقاط الخلافية بشأن القانون “. وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عضو لجنة النفط والغاز صباح صبحي،الاثنين، عدم توصل القوى السياسية الى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم، داعيا اللجنة المالية الى اعتماد صيغة الاتفاق الموقعة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن تصدير النفط. 

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