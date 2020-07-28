نائب:الحلبوسي”عطل البرلمان” لغرض استمرار تمتعه باليالي الحمراء

نائب:الحلبوسي”عطل البرلمان” لغرض استمرار تمتعه باليالي الحمراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل النائب احمد الجربا، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تراجع أداء البرلمان.وقال الجربا، إن “عمل مجلس النواب غير جيد وهذا الامر يتحمله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي يفضل لياليه الحمراء على عمل البرلمان”، مبينا أن “الحلبوسي يدعي بان هذه الفترة هي العطلة التشريعية للبرلمان”.وأضاف، أن “استئناف عقد الجلسات سيكون في مطلع شهر أيلول”، لافتا الى أن “استمرار تعطيل المجلس بهذه الطريقة سيقود الى المطالبة بحله”.

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