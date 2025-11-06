نائب:الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني الحق ضرراً بالمواطن الكردي

نائب:الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني الحق ضرراً بالمواطن الكردي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، اليوم الخميس، أن استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي)، يسبب أضراراً كبيرة للمصالح الكردية والوطنية على حدٍّ سواء، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حلول واقعية تضع حداً لهذا الجمود السياسي.وقال شنكالي في تصريح  صحفي، إن “الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين أمر مؤسف، وقد انعكست سلباً على مصالح إقليم كردستان، كما أثرت بشكل واضح على المصلحة الوطنية العليا”.وبين أن “جذور الخلاف سياسية تتعلق بتقاسم المناصب السيادية في حكومة الإقليم، وليست ذات طابع شخصي”.وأضاف أن “المرحلة الراهنة تتطلب من الطرفين تغليب لغة الحوار وتقديم التنازلات المتبادلة للوصول إلى تفاهمات مشتركة، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة”.يذكر أن انتخابات برلمان إقليم كردستان أُجريت قبل أكثر من ستة أشهر، إلا أن استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين ما زال يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *