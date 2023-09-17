نائب:السوداني خالف الدستور والقانون ويتلاعب بأموال الشعب

نائب:السوداني خالف الدستور والقانون ويتلاعب بأموال الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب المستقل مصطفى سند، اليوم الاحد (17 أيلول 2023) انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ “التصرف غير المسؤول” بأموال الشعب.وقال سند في تدوينة : “إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف خطأ  دستوري وقانوني كبير، ويعتبر هذا العمل تصرف بأموال الشعب لشراء قبول سياسي من البارتي”.واضاف: “رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقادة السياسيين، ينطبق عليكم القول (وهب الأمير ما لا يملك”، موجها سؤال الى هيئة النزاهة “ماذا لو أن موظف صغير خالف القانون وتسبب بهدر مال عام؟”.

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