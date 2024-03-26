نائب:الفساد في وزارة الصحة خارج الوصف

نائب:الفساد في وزارة الصحة خارج الوصف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، عن خفايا صفقة الاقنعة التي اثقلت ميزانية العراق بمليارات الدنانير دون اي فائدة.وقال خشان في حديث صحفي، ان “مكافحة الفساد معركة شرسة في ظل تعقيداتها وجود غطاء للبعض منها في اغلب المحافظات لافتا الى ان” الجهود مستمرة للحفاظ على المال العام”.واضاف، ان “لجنة النزاهة استضافت مدير عام كيماديا وعدد من مدراء دوائر الصحة في العراق بشأن صفقات أقنعة للوقوف على خفاياها في ظل توفر ارقام كبيرة تتضمن استلام دوائر الصحة في محافظات المثنى وبابل والقادسية اكثر من 210 الف قناع لم يجري استخدام سوى العشرات فقط”.واشار الى ان”كل التقارير تشير الى ان الحاجة محدودة، متسائلا : ما فائدة استيراد هذه الكميات الكبيرة معتبرا ما حصل هو صفقة فاسدة سيجري متابعة كل خفاياها وكشفها للراي العام”.وتعاني العديد من المؤسسات الحكومية من تنامي الفساد رغم جهود الدوائر الرقابية في الحد منه من خلال كشف الصفقات”.

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