نائب:الفساد في وزارة الهجرة لايوصف

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
دبلوماسيون:أمريكا ستستخدم “الفيتو” أمام الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
الحكومة اليمنية:الحوثيين وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة
الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا جديداً لحكومة الكويت
ألمانيا تمنع وزراء اليونان من الدخول إليها لتأييد بلادهم للقضية الفلسطينية
أيرلندا:نقترب من الاعتراف بدولة فلسطين
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
شركة “لوكهيد” تعلن عن استعدادها لصيانة طائرات إف 16 العراقية
ائتلاف المالكي:أردوغان يسعى إلى تغيير مسار طريق التنمية
النجار:أكثر من (3.5) مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في العراق
السوداني يوقع مذكرات تفاهم مع الشركات الأمريكية في تطوير إنتاج النفط والغاز وتأهيل مطاري بغداد والناصرية
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
-
- رياضية
بايرن ميونخ الألماني يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
شنيشل مازال يتأمل من فريقه الأولمبي الفوز !
كأساس ومساعدوه في الدوحة لمشاهدة مباراة الأولمبي العراقي ونظيره التايلاندي
اليوم..خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
بنزيما يشترط على الاتحاد السعودي مغادرة مدرب الفريق والاستغناء عن أحد اللاعبين
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السوداني:لايمكن زج إيران فيما يحصل بالعراق والمنطقة!
نيويورك بوست:بايدن تكلم مع السوداني على ضوء ما مكتوب له بورقة”الغش”
الاقتصاد النيابية:سرقة (20) تريليون دينار من قبل شركة الموانئ العراقية
السوداني للعراقيين في أمريكا:إيران حبيبتنا والعراق بوجود الحشد وأحزابه آمن ومستقر!!!
السوداني يترجى ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع إسرائيل من استهداف إيران
-
- اذاعة INN