نائب:الفساد في وزارة الهجرة لايوصف

نائب:الفساد في وزارة الهجرة لايوصف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت النائب عن الحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي ، اليوم الخميس ، وزارة الهجرة والمهجرين بالفساد، خصوصا فيما يتعلق بالسلة الغذائية .وقالت الدليمي في حديث صحفي ، ان” هناك هدر بالمال العام يقدر بمليارات الدنانير في الوزارة وهذا مشخص من قبل ديوان الرقابة المالية”.وأوضحت أن “جميع الأدلة والوثائق سيتم تسليمها إلى جهاز الادعاء العام “.وأضافت أن”هذا الملف كبير وفيه سرقات كبيرة، مؤكدة مضيها في فتح هذه الملفات امام الجهات القضائية”.واشارت الى أن” وزارة الهجرة تعاقدت مع الهلال الأحمر على تزويده بالسلات الغذائية ولا توجد أي بيانات تثبت ذلك”.

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