نائب:جداول موازنة 2024 تتضمن النفقات والإيرادات فقط

نائب:جداول موازنة 2024 تتضمن النفقات والإيرادات فقط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، الخميس، عدم وجود أي تعديلات على الموازنة الاتحادية.وقال كريم  في حديث صحفي، ان “الحكومة ستعمل على وضع الجداول الخاصة بالنفقات والايرادات وتقديمها الى مجلس النواب للمصادقة عليها”.واكد “استمرار العمل بتطبيق البنود والقرارات القضائية الخاصة بموظفي الإقليم، وتوطين رواتبهم “.واوضح، ان “هناك حراك لحل المسائل الخلافية الخاصة بالقضايا المالية بين بغداد واربيل”.

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