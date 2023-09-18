نائب:حراك نيابي للطعن بقرار مجلس الوزراء بإرسال أكثر من تريليوني دينار إلى الإقليم

نائب:حراك نيابي للطعن بقرار مجلس الوزراء بإرسال أكثر من تريليوني دينار إلى الإقليم
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، عزم أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم المستقلين للطعن بقرار مجلس الوزراء بإرسال مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية الى إقليم كردستان.وقال خشان في تصريح  صحفي، ان ” تصويت مجلس الوزراء خلال جلسة يوم امس، بمنح قرض مالي للإقليم قدره تريليونان ومائة مليار دينار غير صحيح وليس له أي سند قانوني”. وأضاف، ان “قرار مجلس الوزراء مخالف لقانون الموازنة العامة الاتحادية الذي اقره البرلمان”.وصوت مجلس الوزراء يوم امس الاحد، على إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.

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