نائب:صفقة “انتخابية” وراء تمرير الموازنة

نائب:صفقة “انتخابية” وراء تمرير الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، السبت، قوى سياسية بتمرير الموازنة لاغراض انتخابية، مبينا ان صفقة تمرير ستعكس نتائجها على التحالفات السياسية المقبلة.وقال العقابي في تصريح صحفي: ان “قوى سياسية شاركت في تمرير الموازنة من اجل استغلالها في الانتخابات المقبلة وتمرير بعض البنود لصالح قوى سياسية اخرى من اجل ضمان التحالف معها في الانتخابات المقبلة”.واضاف ان “الصفقات في الموازنة ستكون حاضرة خلال الانتخابات المبكرة وما بعدها من خلال التحالفات السياسية التي تشكل الحكومة المقبلة”.واشار العقابي وهو عضو اللجنة القانونية النيابية الى ان “الموازنة مشوها وتمريرها اجرام بحق الشعب العراقي الذي سيعاني من ازمة مستمرة بسبب رفع سعر الدولار وعدم اعادته الى السعر القديم رغم توفر التخصيصات المالية وارتفاع اسعار النفط العالمية”.

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