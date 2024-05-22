نائب:موازنة 2024 عبارة عن أرقام وشخابيط!

نائب:موازنة 2024 عبارة عن أرقام وشخابيط!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب مصطفى سند ، الأربعاء، جداول الموازنة بأنها أرقام بدون حروف، فيما اشار الى ان تعديلها مرهون بتوافقات الكتل السياسية.كانت الموازنة الثلاثية التي تشمل أعوام 2023 و2024 و2025، وهي الأكبر في تاريخ العراق، قد أُقرّت في يونيو/ حزيران الماضي بتصويت مجلس النواب عليها بعد مخاض عسير على مدار أشهر شهدت سلسلة جلسات برلمانيّة لمناقشتها.وبلغت قيمة تلك الموازنة نحو 153 مليار دولار لكل عام، وتتوقع عجزا ماليّا كبيرا يقدّر بنحو 48 مليار دولار سنويا، يُعدّ الأعلى من نوعه ويزيد بأكثر من ضعفي العجز المُسجّل في موازنة عام 2021 السابقة على هذه الموازنة.

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