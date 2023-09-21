نائب:موقف مجلس التعاون الخليجي في إتفاقية قناة خور عبدالله باطل وتدخل سافر بالشأن العراقي

نائب:موقف مجلس التعاون الخليجي في إتفاقية قناة خور عبدالله باطل وتدخل سافر بالشأن العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب، سعود الساعدي الخميس، إن “بيان مجلس التعاون الخليجي حول قرار المحكمة الاتحادية العليا والذي نص على بطلان اتفاقية خور عبدالله يعد تدخلاً سافراً بشؤون العراق الداخلية، ودعوة الى مخالفة الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية”.وأضاف، ان “المحكمة وبحسب المادة 94 من الدستور فان قراراتها تكون باتة وملزمة لكل السلطات”.وأشار الى ان “موقف مجلس التعاون لا ينسجم ولا يستند الى المواثيق الدولية والأعراف الأممية، والاتفاقات ما بين الدول وخاصة الجوار، اذ كان عليه مساعدة البلدين وتوفير مناخات سياسية إيجابية لبحث هذه القضية الشائكة وإيجاد حلول حقيقية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *